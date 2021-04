Il Verona smentisce: mai chiesto di escludere Inter, Juventus e Milan

In giornata è circolata una voce secondo cui Atalanta, Cagliari e Verona avrebbero chiesto di escludere Inter, Juventus e Milan dalla Serie A, in quanto club fondatori della Superlega (vedi articolo). L’Hellas, con un comunicato ufficiale, smentisce quanto affermato.

NON È VERO – “Rispetto a quanto riportato oggi da un quotidiano nazionale, Hellas Verona FC precisa di non aver fatto alcuna richiesta di estromissione di altri Club da qualsivoglia competizione e – contestualmente – di non aver preso posizione nel Consiglio di ieri della Lega Serie A, riservandosi di fare le proprie valutazioni a tempo debito”.

Fonte: HellasVerona.it