Ceferin, presidente dell’UEFA, tuona contro la Superlega dopo l’annuncio di stanotte. In una conferenza stampa, a seguito del meeting odierno, minaccia l’espulsione dei giocatori delle squadre partecipanti (fra cui c’è anche l’Inter, come da conferma del club) da Europei e Mondiali. In arrivo anche il nuovo format della Champions League.

CONTRATTACCO! – La risposta dell’UEFA era attesa e non ha tardato. Aleksander Ceferin, il presidente, si scaglia contro i dodici club fondatori (Inter compresa) della Superlega: «Una proposta che condanno fortemente, disgustosa. Una disgrazia che tutti all’UEFA e nel calcio rifiutiamo, è fatta per il denaro e l’avidità. La qualificazione per le competizioni europee deve arrivare attraverso il merito sportivo, facendo sì che tutti possano competere contro tutti. Non posso che esprimere il mio rifiuto al nuovo movimento: siamo tutti contrari. Tutti quei calciatori che faranno parte di questa competizione (la Superlega, ndr), non potranno prendere parte alle proprie nazionali. Tutte le confederazioni sono d’accordo su questo: non potranno partecipare a Europei e Mondiali. Il 90% dei soldi che arrivano all’UEFA viene reinvestito nel calcio, non solo per le élite. L’UEFA non si muove solo per i soldi, ma fa vivere il calcio. La Superlega non è così, è soltanto business e riguarda il portafoglio anziché la solidarietà. I valori del calcio sono altri: non permetteremo questo. Abbiamo preparato una Champions League moderna e attrativa, dove tutti possono partecipare e vincere. Questa idea è uno sputo in faccia a chi ama il calcio, non lasceremo che ce lo portino via».