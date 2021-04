Spezia-Inter 1-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

Spezia-Inter è il secondo 1-1 consecutivo per la capolista, che non sfrutta a pieno la sconfitta del Milan col Sassuolo. Dal pareggio di ieri, ovviamente, anche i dati statistici sono piuttosto magri.

UNO – Il tiro effettuato in tutta la partita dallo Spezia. È, ovviamente, quello di Diego Farias valso il momentaneo 1-0 al 12′, complice anche l’orrore di Samir Handanovic. Percentuale di realizzazione perfetta per i liguri, anche se sull’unico tentativo del match (a dimostrare pure grande fortuna).

DUE – Le partite giocate dall’Inter in casa dello Spezia. L’unica altra sfida risale addirittura all’8 febbraio 1925, nella Lega Nord della Prima Divisione (il vecchio nome della Serie A quando ancora non era a girone unico), 0-1 con un gol di Luigi Cevenini al 78′. È la prima volta, in sei confronti diretti, che i nerazzurri non conquistano la vittoria sui liguri.

DUE – Le gare consecutive non vinte dall’Inter, dopo la serie di undici successi di fila in Serie A che aveva aperto il girone di ritorno. Nel 2021 era successo solo il 6 e 10 gennaio, anche lì con una doppia trasferta con la sconfitta per 2-1 contro la Sampdoria seguita dal 2-2 in casa della Roma.

TRE – Le partite di fila a secco per Romelu Lukaku, che prima di Spezia-Inter aveva già mancato il bersaglio contro Napoli e Cagliari. Non gli capitava in nerazzurro da gennaio 2020, quando aveva saltato l’appuntamento sul tabellino dei marcatori contro Lecce, Cagliari e Fiorentina in Coppa Italia. Dal suo arrivo due anni fa non gli è mai capitato di non segnare per quattro gare consecutive.

DUECENTO – Le presenze di Ivan Perisic in nerazzurro. Il croato in Spezia-Inter ha tagliato la cifra tonda e celebrato pure con il gol, anche se non al meglio visto che non è arrivata la vittoria. Sono quarantaquattro le reti messe a segno, contando pure quella di ieri.