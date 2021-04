Pandev: «Inter, scudetto vicino? Speriamo! Complimenti a Conte»

Pandev, autore di una doppietta ieri con il Genoa, nel giorno della sua centesima presenza in rossoblù, nel post-partita ai microfoni di “Sky Sport” in presenza di Antonio Conte (che ha risposto), ha parlato dell’obiettivo scudetto per l’Inter.

TIFOSO SPECIALE – Pandev, nel giorno della sua centesima presenza con il Genoa – dove tra l’altro ha anche realizzato una doppietta -, : «Inter vicina alla vittoria dello scudetto? Sono interista quindi sono felice, speriamo! Faccio i complimenti a mister Antonio Conte».