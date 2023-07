Sommer non sarà Onana, ma i dati fanno sorridere Inzaghi

Yann Sommer si avvicina all’Inter, per sostituire il partente André Onana (ormai prossimo al passaggio al Manchester United). E i dati sul tipo di calcio dello svizzero fanno sorridere Simone Inzaghi.

IDEE CHIARE – Nonostante la sua presenza al raduno iniziato ieri (qui il video del nostro inviato), André Onana non è più nei piani dell’Inter. E lo si intende molto facilmente anche dalle parole di Simone Inzaghi nella conferenza stampa di mercoledì. Il tecnico non vorrebbe dire addio a un giocatore così decisivo, ma, se cessione dev’essere, la pretesa è che Onana venga sostituito degnamente. Con un portiere altrettanto bravo coi piedi, in primis. E Yann Sommer, sul taccuino nerazzurro insieme ad Anatolij Trubin dello Shakhtar Donetsk, potrebbe soddisfare l’esigenza di Inzaghi, visti i suoi dati nell’ultima stagione.

NEI FONDAMENTALI – Partendo dalle basi, Sommer mostra un impegno più intenso tra i pali. Secondo i dati di FBref.com, nel corso dell’ultima stagione, vissuta con le maglie del Borussia Monchengladbach e del Bayern Monaco, lo svizzero ha subito in media 3,97 tiri a partita (Onana appena sotto, a 3,46), piazzando 2,66 parate ogni 90 minuti (il camerunense dell’Inter 2,54). Tuttavia Sommer subisce più gol in media: 1,34 contro 1,00. Sebbene i due portieri abbiano lo stesso numero di gare a porta inviolata (8), che però per Onana corrispondono al 33% delle partite giocate (per lo svizzero solo al 27,6%). Se tra i pali quindi sembra non esserci grande differenza, vale la pena vedere se e come cambiano i numeri uscendo dalla linea di porta.

COINVOLGIMENTO ATTIVO – Onana è un portiere quasi unico nel suo genere, come sottolineato anche da Pep Guardiola subito dopo la finale di Champions League. Tuttavia anche Sommer è un portiere che ama essere coinvolto nella costruzione della manovra. E a confermarlo sono sempre i dati provenienti da FBref.com. Nel corso dell’ultima stagione, lo svizzero ha all’attivo 48,9 tocchi a partita, mentre il 24 dell’Inter si ferma a 44,6. E sovrasta il camerunense anche nella zona di gioco preferita, ossia la trequarti difensiva: qui il portiere del Bayern Monaco raccoglie 48,5 tocchi, mentre Onana si ferma a 44,1. E, soprattutto, il 34enne elvetico non perde mai il controllo del pallone, mentre il nerazzurro qualche imprecisione (0,04 palle perse a partita) la fa. Ma come tratta il pallone Sommer, quando ne entra in possesso?

DOTI DI CALCIO – Mediamente, Sommer completa più passaggi a partita (39,6 contro 34,9) con una maggior precisione (84,6% contro 81,3% di Onana). Va però detto che il numero 24 dell’Inter supera lo svizzero sui lanci lunghi, dove la precisione del camerunense è del 54,7% (52,8% per Sommer). Sono invece pressoché a zero gli errori sul raggio medio-breve. Addirittura il nerazzurro non sbaglia nessun passaggio corto (fino a 12 metri di distanza per le metriche di FBref.com). Tutti questi dati sembrano quindi colmare il vuoto che Onana lascerà salutando l’Inter. Non resta che vedere come si chiuderà la trattativa (già ben avviata) tra i nerazzurri e il Bayern Monaco, per vedere poi effettivamente Sommer in azione con la maglia dell’Inter.