Correa e Dumfries in stand-by, l’Inter oggi ha altre priorità: il punto

La situazione legata a Joaquin Correa e Denzel Dumfries è particolare, ma resta in stand-by anche perché l’Inter ad oggi ha altre priorità, ma non è l’unico motivo.

IN STAND-BY – L’esperienza di Joaquin Correa all’Inter fin qui è stata ben al di sotto le aspettative, proprio negativa se dobbiamo dirla tutta. Ciò nonostante, il suo nome non è segnato tra i possibili giocatori in uscita nonostante la (quasi) rivoluzione della rosa. Questo perché ad oggi non sono arrivate offerte particolarmente esaltanti per l’Inter e per il giocatore stesso. Oltre Correa, tra quelli che non hanno disputato una stagione particolarmente esaltante c’è anche il nome di Denzel Dumfries, quasi un altro giocatore rispetto la stagione precedente, soprattutto dopo il Mondiale in Qatar. La situazione mercato per lui è identica a quella dell’argentino: l’Inter non direbbe no a un’eventuale offerta ritenuta importante. Ma qualora questa dovesse arrivare ad agosto, allora sarà difficile trovare i sostituti per entrambi.