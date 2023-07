Inzaghi subito chiaro: all’Inter serve un portiere bravo coi piedi

Nella conferenza stampa di presentazione della nuova stagione, Simone Inzaghi ha sottolineato come per lui sia necessario avere portieri bravi coi piedi. Una sottolineatura significativa.

SPECIFICA TECNICA – Nella prima conferenza stampadella nuova stagione, in mezzo a tanti concetti generali Inzaghi ha sottolineato una necessità tecnica per la sua Inter. Che a questo punto va considerata fondamentale per la costruzione della squadra. Parlando dei portieri, il tecnico ha specificato di aver bisogno di elementi specificamente bravi coi piedi. Un concetto da non sottovalutare.

PORTIERI COINVOLTI – I tifosi dell’Inter sono abituati ormai da anni a vedere una squadra che punta sulla costruzione dal basso. Un percorso iniziato dal secondo Mancini e raffinato anno dopo anno. E in questo anche i portieri hanno visto crescere il loro ruolo. Venendo coinvolti sempre più, diventando un punto di forza specifico. Proprio a questo evidentemente Inzaghi non vuole rinunciare. Malgrado i cambiamenti nella rosa.

NECESSITÀ DI MERCATO – Di conseguenza queste indicazioni vanno considerate sul mercato. Uno dei più inossidabili luoghi comuni del calcio è che il portiere “deve parare”, il resto è contorno. Un lusso, ma non necessario. Non è più così nel calcio del 2023. Non è più così nello specifico per Inzaghi. E quindi all’Inter servono portieri bravi coi piedi. A cui affidare compiti in impostazione. Anche pesanti. Altroché “solo parare”.