Sensi, ultimo ballo con l’Inter: ora o mai più se serve, anche da ex

Sensi è agli sgoccioli della sua tortuosa avventura in maglia Inter ma l’ultimo problema fisico post-operazione sembrerebbe ormai alle spalle. Condizionale obbligatorio visti i precedenti, mentre per il futuro non sembrano davvero esserci più dubbi. Finale di stagione con sorpresa?

RISORSA (?) – Il rientro di Stefano Sensi è il meno atteso ma paradossalmente il più importante. Il meno atteso perché si tratta a tutti gli effetti di un ex, essendo non solo in scadenza di contratto a fine stagione ma già con la testa altrove. Saltato all’ultimo minuto il trasferimento al Leicester City nella finestra invernale del calciomercato, Sensi non ha perso tempo a operarsi. L’obiettivo è tornare al 100% per la prossima squadra, che non sarà l’Inter ma questo è noto da tempo. Il calendario stagionale, però, prevede ancora nove partite. Le ultime nove giornate di Serie A, che Simone Inzaghi dovrà portare a termine con non poche difficoltà in rosa. Ed ecco che il paradossale rischia di diventare fondamentale. O quantomeno importante. Utile, diciamo.

L’ultimo Sensi in maglia Inter: risorsa o comparsa?

ULTIMO BALLO – Sensi a centrocampo, se convocabile in quanto recuperato, continua a essere l’alternativa più credibile a Henrikh Mkhitaryan nel ruolo di mezzala sinistra. Più di Davy Klaassen, probabilmente. E vista l’emergenza in attacco, il numero 5 nerazzurro può arricchire il reparto offensivo dell’Inter di Inzaghi, privato di Marko Arnautovic almeno per un altro paio di partite. Non un titolare né semi-titolare e neppure la prima alternativa. L’ultima, semmai. Il sesto centrocampista e il quarto attaccante dell’Inter, Sensi. Il jolly in caso di cambio modulo da parte di Inzaghi. Cioè in caso di passaggio alla combinazione con un trequartista alle spalle delle due punte o con due rifinitori a supporto del centravanti. Insomma, solo una potenziale risorsa in più anziché una in meno: per Sensi non si prospetta l’ultima chiamata, che è già andata in scena (e fallita). È in arrivo solo l’ultimo ballo con l’Inter… con vista sulla seconda stella, ovviamente.