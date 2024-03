Audero scalda i guantoni: precedente positivo con l’Inter

L’Inter nutre speranze di avere Yann Sommer nuovamente a disposizione fra una settimana, quando a Pasquetta è in programma la gara contro l’Empoli a San Siro. Se però il portiere svizzero non dovesse recuperare dal problema alla caviglia, Emil Audero prepara i guantoni. Con un precedente positivo.

PRONTO – Emil Audero si tiene pronto per una possibile presenza da titolare in Inter-Empoli, in caso Yann Sommer non recuperasse dal problema alla caviglia nei prossimi sette giorni. Il secondo portiere nerazzurro sarebbe alla sua seconda dal primo minuto in Serie A, dopo lo 0-4 sul campo del Lecce. Audero scalda quindi i guantoni, forte anche di questo precedente positivo, che ha, di fatto, cancellato le altre due presenze stagionali da titolare: il 3-3 contro il Benfica e l’1-2 di Coppa Italia contro il Bologna. Per lui, inoltre, sarebbe anche la prima da titolare in campionato a San Siro, dove vorrà sicuramente lasciare la sua impronta davanti ai tifosi. Sommer permettendo, naturalmente.