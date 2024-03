Lautaro Martinez, serve tornare al gol! Empoli fuori dalla lista

Sono ben poche le squadre che, in questa stagione, possono vantarsi di essere sopravvissute alla vena realizzativa dell’ispirato Lautaro Martinez. L’Empoli è una di queste e l’argentino dovrà cercare di inserire i toscani nella sua personale lista di questo campionato. Per tornare anche al gol.

LISTA DA COMPLETARE – Nella gara di andata, allo stadio Castellani, fu 0-1 con gol di Federico Dimarco. Ecco quindi che l’Empoli è una delle poche squadre a cui, in questa stagione, Lautaro Martinez non ha (ancora) segnato. Quale occasione migliore, quindi, di completare la lista il prossimo lunedì a San Siro? Anche e soprattutto per tornare al gol, che ormai manca da tre partite (Genoa, Bologna e Atletico Madrid) con la maglia dell’Inter, oltre a non aver segnato contro El Salvador con la maglia dell’Argentina. Insomma, Lautaro Martinez deve tornare a dare una risposta sul campo, anche per continuare con il suo percorso verso il prestigioso titolo di capocannoniere della Serie A. Che sarebbe, inoltre, il suo primo in carriera.