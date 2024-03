Sommer pronto per Inter-Empoli? Non escluso, ma decide un fattore

Sommer e de Vrij sono tornati in anticipo dalle rispettive Nazionali per via rispettivamente di una distorsione alla caviglia e un risentimento agli adduttori. Secondo Sky Sport, nonostante ancora ci siano speranze, il portiere svizzero potrebbe saltare l’Empoli

SITUAZIONE – Yann Sommer ha rimediato una distorsione alla caviglia destra e dunque in vista dell’Empoli non è escluso completamente che possa esserci ma molto dipenderà dalla soglia del dolore e da come reagirà la caviglia. Chi certamente salta l’Empoli è Stefan de Vrij che ha accusato un risentimento agli adduttori: proverà a esserci per l’Udinese, altrimenti con il Cagliari. Siamo più o meno sulla stessa tipologia di infortunio accusato da Lautaro Martinez e Federico Dimarco a dicembre, anche per loro ci furono dieci/dodici giorni di stop. In difesa dunque Simone Inzaghi, al netto della questione Francesco Acerbi, non avrà né lui né l’olandese e quindi dovrà lavorare sulle alternative.