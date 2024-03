Inter-Empoli, Nicola si prepara: il programma sulla ripresa dei lavori!

Manca una settimana a Inter-Empoli, in campo lunedì sera alle ore 20.45. Come Inzaghi anche Nicola si prepara al match di Serie A: ecco il programma dei prossimi giorni.

A LAVORO – Inizia una nuova settimana che porta finalmente al ritorno della Serie A. La pausa per le Nazionali sta per terminare e le squadre riacquistano pedine importanti per lavorare in gruppo verso il nuovo obiettivo. Lunedì prossimo, infatti, è in programma Inter-Empoli a San Siro ed entrambi gli allenatori riprenderanno i lavori. La squadra di Davide Nicola, proprio come quella di Simone Inzaghi, domani si ritroverà sul campo. Come si legge nella nota pubblicata dal club gialloblu sul profilo Twitter, l’Empoli si allenerà alle ore 15.00 al Sussidiario del Carlo Castellani Computer Gross Arena.