Sassuolo, lo stato di forma in vista della gara contro l’Inter: difesa solida

Si avvicina sempre di più la sfida di domani alle 15 che vedrà contrapposte Sassuolo e Inter, nella nona giornata del campionato italiano di Serie A. I neroverdi arrivano alla sfida con un rendimento altalenante, ma con una costante, ovvero una difesa in grado di concedere ben poche reti.

STATO DI FORMA – Rendimento altalenante, ma caratterizzato da una costante: una difesa solida. Questo lo stato di forma del Sassuolo, che nelle ultime cinque gare disputate ha concesso gol soltanto in una partita. Ovvero quella persa in casa per 1-3 contro l’Udinese. I neroverdi arrivano da un pesante 5-0 rifilato alla Salernitana e sicuramente domani daranno filo da torcere all’Inter. Nelle precedenti sfide, oltre alla sopraccitata sconfitta contro i friulani, è arrivata la vittoria in trasferta contro il Torino (0-1) e due pareggi rispettivamente con Cremonese in trasferta (0-0) e Milan in casa (0-0, con rigore sbagliato). Insomma, non tantissimi gol segnati (7 in cinque partite), ma una difesa solida in grado di concedere soltanto 3 reti e tutte nella stessa gara. Non una buona notizia, considerate anche le problematiche in attacco per l’Inter, dovute soprattutto agli infortuni.