Carboni, niente da fare per Genoa-Cagliari: sempre meno spazio

Non sta andando nel migliore dei modi l’esperienza in prestito di Franco Carboni. Il giocatore dell’Inter infatti non sarà in campo nemmeno questa sera in Genoa-Cagliari (ore 20.30), quantomeno dal primo minuto. Per lui, però, sembra esserci sempre meno spazio.

POCO MINUTAGGIO – 108 minuti suddivisi in quattro presenze. Una media di 27 minuti a presenza. Questo il minutaggio di Franco Carboni in prestito. L’argentino di proprietà Inter non partirà da titolare neanche questa sera in Genoa-Cagliari, con calcio d’inizio previsto alle 20.30. Sempre meno spazio per lui, che dovrà essere in grado di sfruttare le poche occasioni che gli possono ancora arrivare. Magari a partire già da questa sera.