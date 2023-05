Il Sassuolo di Dionisi sa dare il meglio nei big match

Il Sassuolo di Dionisi si affida sempre al 4-3-3 come modulo di riferimento, ma in questa stagione ha cambiato stile lasciando più il pallone agli avversari. Nel girone di ritorno ha saputo mettere in difficoltà le big.

TATTICA – Il Sassuolo di Alessio Dionisi ha un’identità tattica forte, ben definita. Il modulo di riferimento è il 4-3-3 e le fasce sono uno sfogo fondamentale della manovra. I terzini sono protagonisti del possesso, mentre gli esterni offensivi, schierati a piede invertito, sono incaricati ti trovare gli spunti di qualità. Il possesso però non è più quello degli anni passati (decimi in Serie A per possesso col 49,1%). I neroverdi infatti lasciano la palla agli avversari, difendendosi bassi per sfruttare gli spazi e le ripartenze. Giocando con lanci lunghi e cambi di gioco.

STATISTICHE – I 50 gol subiti dal Sassuolo sono il sesto peggior dato in Serie A. I 32 in trasferta addirittura il terzo. I 37 su azione manovrata il secondo. L’azione si sviluppa per il 40% sulla fascia sinistra. Per quanto il gioco si sviluppi sugli esterni, il cross non è una soluzione offensiva: i 16 a partita sono il terzultimo dato del campionato. Per lanci lunghi gli uomini di Dionisi sono invece quarti. Da segnalare che nel girone di ritorno il Sassuolo ha battuto Milan, Roma e Juventus.

DETTAGLI – Davide Frattesi è terzo per rendimento del Sassuolo secondo i rating di WhoScored. Il centrocampista è specialista negli inserimenti e nei movimenti senza palla: quarto per tiri a partita (dietro i tre attaccanti titolari), terzo per dribbling a partita, secondo per falli subiti, ma anche primo per contrasti. In totale al suo attivo 6 gol, che ne fanno il terzo marcatore della squadra. Domenico Berardi è secondo per rating ed è il riferimento assoluto della manovra offensiva: primo per passaggi medi escludendo i giocatori adibiti alla prima costruzione, secondo per cross, primo per tiri a partita, secondo per passaggi chiave, terzo per dribbling e primo per falli subiti. Il numero 10 è il miglior marcatore del Sassuolo con 9 gol e primo negli assist con 6. Il primo per rating è Armand Laurienté, la novità della stagione. Come esterno di sinistra ha portato nuova qualità alla manovra: primo per cross, primo per passaggi chiave, terzo per falli subiti, secondo per tiri a partita, primo per dribbling, secondo miglior marcatore del Sassuolo con 7 gol, primo negli assist con 6.