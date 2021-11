Sanchez si sblocca in Sheriff-Inter. Più spazio in arrivo per il cileno?

Alexis Sanchez sta vivendo, forse, il suo miglior momento di forma da quando è approdato all’Inter. Il cileno ha siglato il suo primo gol stagionale contro lo Sheriff. In arrivo più spazio?

IN FORMA – Alexis Sanchez dopo un periodo travagliato, fatto di infortuni e di malumori più o meno celati, è tornato a piena disposizione dell’Inter e di Simone Inzaghi. Il cileno, nelle ultime settimane, ha cominciato a trovare spazio, risultando, spesso, decisivo per le sorti della squadra. Contro l’Empoli è arrivato l’assist al bacio per il gol dello 0-1 di D’Ambrosio e, contro l’Udinese, una prova estremamente solida, che certifica l’ottimo momento di forma del numero 7 nerazzurro. Mancava il gol che, ieri sera, è finalmente arrivato: il cileno, infatti, ha siglato la rete dello 0-3 contro lo Sheriff. Primo gol stagionale che può aprire nuovi scenari per l’attaccante.

SPAZIO – Non è un mistero che Sanchez si senta titolare di questa Inter. Lo certificano i “malumori” espressi circa un mese fa, con degli emblematici post su Instagram in cui, senza mezzi termini, faceva capire di volere più considerazione da Inzaghi. Come sempre, però, è il lavoro a pagare: nell’ultimo mese Sanchez è entrato in condizione ed ha sempre approcciato bene le gare in cui è sceso in campo. Un valore aggiunto notevole per l’Inter che, finalmente, può contare su un parco attaccanti variegato e di sicuro affidamento. In una stagione lunga e piena di impegni, Sanchez potrà trovare spazio per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati.