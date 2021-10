Sanchez, col Cile per ritrovare minutaggio: lasciare polemiche alle spalle

Ha fatto scalpore il post pubblicato su Instagram da Alexis Sanchez, insofferente per i pochi minuti in campo concessi da Simone Inzaghi. Il cileno, adesso, ritrova la Nazionale cilena: occasione per mettere minuti e dimenticare le polemiche degli ultimi giorni

RUMORE – Molto rumore per nulla. O quasi. Negli ultimi giorni la storia pubblicata su Instagram da Alexis Sanchez, insofferente per i pochi minuti disputati con la maglia dell’Inter (71′, ndr), ha fatto scalpore. Un eco mediatica forse, esagerata, dallo stesso attaccante cileno che, va detto, ha trovato pochi minuti sul terreno di gioco a causa della scarsa condizione fisica derivante da un infortunio. Infortunio, per altro, patito non con l’Inter ma con la maglia della nazionale cilena. La stessa nazionale, però, potrebbe essere la chiave per la svolta in stagione di Sanchez.

SVOLTA – Quasi certamente, Sanchez, partirà titolare nelle tre sfide che la “Roja” disputerà nel corso di questa sosta per le nazionali: il cileno, quindi, avrà l’occasione di mettere sulle gambe minuti importanti e migliorare la condizione fisica. Un aspetto da non sottovalutare, alla luce del tour de force che attende l’Inter alla ripresa del campionato: nell’ordine, i nerazzurri sfideranno in poco meno di 7 giorni Lazio, Sheriff in Champions League e Juventus. Tre sfide da non fallire e in cui, l’esperienza e l’estro di Sanchez, saranno utili alla squadra nerazzurra.