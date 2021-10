Pinamonti, sospiro di sollievo anche per l’Inter: l’Empoli comunica l’esito degli esami

Pinamonti non preoccupa più del previsto, a differenza del coetaneo Vanheusden (vedi articolo). L’attaccante dell’Inter, in prestito all’Empoli, non si è fermato per infortunio. Di seguito il report medico pubblicato dal Club toscano attraverso il proprio sito ufficiale, EmpoliFC.com

DIFFERENZIATO NECESSARIO – “Empoli Football Club comunica che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore Andrea Pinamonti non hanno evidenziato lesioni strutturali ma un quadro di sovraccarico, per il quale il giocatore proseguirà un percorso differenziato specifico con lo staff medico sanitario azzurro”.

Fonte: Sito Ufficiale del Club [EmpoliFC.com]