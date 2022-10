Sampdoria, lo stato di forma in vista dell’Inter: prima vittoria in campionato

Si avvicina sempre di più la sfida di domani alle 20.45 che vedrà contrapposte Inter e Sampdoria, nella dodicesima giornata del campionato italiano di Serie A. I blucerchiati arrivano alla sfida reduci dalla prima vittoria in questo campionato.

STATO DI FORMA – Dopo una serie di risultati pessimi, la Sampdoria sembra essere riuscita a cambiare marcia dopo l’arrivo di Dejan Stankovic in panchina. Trovando anche la prima vittoria di questa Serie A, contro la Cremonese ora ultima in classifica e unica squadra a non essere ancora riuscita a far registrare i tre punti. Un’iniezione di fiducia in vista della partita di San Siro. Andando a considerare lo stato di forma, la Sampdoria nelle ultime cinque ha messo insieme una serie di risultati altalenanti. Considerando solo il campionato, sono tre le sconfitte: 2-1 contro lo Spezia, 0-3 contro il Monza (con Giampaolo in panchina) e 0-1 contro la Roma. Oltre alla sopraccitata vittoria, c’è anche il pareggio per 1-1 al debutto di Stankovic, contro il Bologna. A cui si aggiunge un altro pareggio: il 2-2 in Coppa Italia contro l’Ascoli, gara dove i blucerchiati sono però riusciti a qualificarsi per gli ottavi di finale ai calci di rigore.