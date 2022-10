Juan Jesus: «Napoli la più forte dove ho giocato? Anche la Roma». Niente Inter

Juan Jesus è uno degli uomini di fiducia di Luciano Spalletti anche al Napoli. Il difensore brasiliano, intervistato da Radio Kiss Kiss, ha parlato della forza delle squadre in cui ha giocato. Non citando, però, l’Inter.

PIÙ FORTI – Juan Jesus non ricorda l’Inter tra le squadre più forti nelle quali ha giocato. Queste le sue parole sulla questione: «Non posso dire che questo Napoli sia la più forte dove ho giocato, perché un anno alla Roma avevamo una squadra molto forte e dispiace non aver vinto trofei quell’anno. Non che questa del Napoli non lo sia, abbiamo ragazzi giovani e forti. Sono anni diversi e queste sono due buone squadre».

Fonte – Radio Kiss Kiss Napoli