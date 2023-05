Roma-Inter, quale centrocampo per Inzaghi? Scelte con vista derby

Roma-Inter è in programma domani alle 18. Soprattutto a centrocampo Inzaghi dovrà essere cauto nelle sfide: l’euroderby incombe e vanno fatti ragionamenti mirati

REBUS – L’Inter, domani alle 18:00, sarà di scena all’Olimpico contro la Roma in un match decisivo per la corsa al quarto posto in Serie A. Il vero rebus per quello che riguarda la formazione di Inzaghi sono le scelte a centrocampo: la sfida in campionato è di fondamentale importanza ma l’euroderby di Champions League impone una riflessione. Chi scegliere in mezzo per Roma-Inter? Difficile pensare che Inzaghi possa affidarsi ad una delle “riserve” dal 1′: Gagliardini ed Asllani potranno trovare spazio, nel caso, a gara in corso I quattro potenziali titolari, Brozovic, Barella, Mkhitaryan e Calhanoglu, sono in un buon momento con il numero 23 che è anche ben riposato dopo i 90′ in panchina a Verona. È facile supporre quindi che l’azzurro possa partire titolare, con Brozovic e Calhanoglu in ballottaggio per un posto in cabina di regia dal 1′, e Mkhitaryan a completare il reparto. Contro il Milan, poi, presumibilmente sarà l’armeno a partire dalla panchina con Barella-Brozovic e Calhanoglu a partire dall’inizio.