Roma-Inter, rispetto alla Juventus un fattore da ottimizzare

In vista di Roma-Inter di questa sera, e prendendo in esame la partita vinta per 1-0 contro la Juventus, i nerazzurri di Simone Inzaghi sono chiamati a ottimizzare un dato in particolare. Che può fare tutta la differenza del mondo.

PERCENTUALE – La vittoria per 1-0 contro la Juventus può essere letta in tanti modi. Ma, di certo, il risultato sarebbe potuto (e dovuto…) essere nettamente più rotondo. Lo dimostra il numero di tiri fatti dall’Inter, ben 15. Con un palo e due miracoli di Szczesny su Barella prima e Arnautovic poi. Ma in occasione di Roma-Inter di questa sera un fattore va ottimizzato: ovvero la percentuale di conversione tra tiri, tiri in porta e, soprattutto, gol segnati. Nelle statistiche della gara contro la Juventus spiccano infatti i soli tre tiri in porta a fronte dei qundici tiri totali. Per dirla in parole povere: i nerazzurri hanno dovuto provare cinque conclusioni per farne arrivare una nei pressi di Szczesny. Il risultato naturalmente premia la squadra, ma è necessario tornare ad aumentare la precisione e il numero di gol segnati. Già questa sera contro la Roma, una squadra che in casa ha mostrato di essere molto pericolosa.