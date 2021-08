Precedenti Inter-Shakhtar Donetsk: solo nerazzurri, ultima volta 0-0

A circa un anno di distanza torneranno a sfidarsi Inter e Shakhtar Donetsk. Ecco tutti i precedenti tra le due squadre, che a breve si scontreranno nel gruppo D di Champions League (vedi articolo).

BILANCIO – Inter e Shakhtar Donetsk si sono incontrate cinque volte nella propria storia. Il bilancio sorride nettamente ai nerazzurri, che hanno vinto 2 partite su 5, pareggiando la altre tre. Appena un gol siglato dagli ucraini, mentre sono 8 quelli messi a segno dai nerazzurri. I primi due scontri risalgono alla Champions League 2005/06, ai preliminari. L’andata (10 agosto 2005) va in scena in Ucraina, ed è una vittoria netta per i milanesi: 0-2 con reti di Martins e di Adriano. Al ritorno a San Siro, Elano pareggia il vantaggio di Alvaro Recoba, ma alla fine passerà l’Inter. A questa si aggiunge il 5-0 dell’Europa League 2019-2020 in gara secca, con doppietta di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku e la rete di Danilo D’Ambrosio.

DOPPIO PARI– L’ultimo doppio scontro arriva solo due mesi dopo dalla partita di Europa League, lo scorso anno. La manifestazione è la Champions League, con lo scontro in Ucraina che termina sullo 0-0 nonostante le tante occasioni per i nerazzurri. A San Siro poi la partita decisiva per l’Inter, che però non riuscirà ad andare oltre allo 0-0 nuovamente, il che causerà l’eliminazione dall’Europa con il piazzamento in quarta posizione.