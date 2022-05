Perisic straripante ma urge riposo. Occasione per Gosens in Inter-Empoli?

Ivan Perisic sta disputando una stagione strepitosa, con un finale in crescendo. Il croato, però, avrebbe bisogno di riposare. In Inter-Empoli occasione per Gosens dal 1′?

STAFFETTA – Il rendimento di Ivan Perisic delle ultime settimane può essere definito, senza mezzi termini, strabiliante. Il croato, attualmente, è la roccia a cui si aggrappano le residue speranze di scudetto per la squadra nerazzurra. Perisic, in questo finale di stagione, sta spendendo moltissime energie e sarebbe necessario del riposo, anche alla luce dell’imminente finale di Coppa Italia in programma l’11 maggio dove l’Inter affronterà la Juventus allo Stadio Olimpico. È possibile quindi che, il croato, almeno inizialmente, possa partire dalla panchina in Inter-Empoli con Robin Gosens che, finalmente, debutterebbe con la nuova maglia dal 1′.

GESTIONE – La gestione delle energie, sia fisiche che mentali, a questo punto della stagione diventa fondamentale. È vero che al momento è difficile immaginare un Inter senza Perisic, ma è altrettanto vero che questa stagione ha dimostrato come sia necessario lasciare il tempo ai calciatori di ricaricare le batterie, per evitare un crollo di rendimento nel momento più importante della stagione. D’altro canto la staffetta Perisic-Gosens è uno di quei pochi casi in cui la squadra nerazzurra può permettersi una rotazione di uomini senza effettivamente perdere di qualità. La sfida contro l’Empoli è decisiva per le sorti del campionato, ma è inevitabile pensare alla finale di Coppa Italia di martedì. In tal senso, contro i bianconeri, sarà meglio avere un Perisic “fresco”.