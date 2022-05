Dove giocherà Dybala il prossimo anno? Ritorno in Argentina da escludere

L’Inter lavora in vista della sfida di venerdì contro l’Empoli di Andreazzoli. Una volta chiusa la stagione sarà tempo di calciomercato con il nome di Paulo Dybala che scalda i cuori nerazzurri. Dove giocherà la Joya? L’indizio potrebbe essere arrivato dalla fidanzata del calciatore.

INDIZIO – Dopo l’annuncio della Juventus di non rinnovare Dybala, l’Inter si è mossa per sondare il terreno ed eventualmente portarlo a Milan il prossimo anno. Sarebbe un bel colpo per i nerazzurri che aggiungerebbero sicuramente qualità nel reparto offensivo. Intanto però nulla è scritto con la fidanzata, Oriana Sabatini, che in un’intervista a Tyc Sport svela un indizio importante. «Mio padre vuole solo portarlo al River Plate. Ne parlano ogni settimana. Non so cosa risponde Paulo (ride, ndr). Boca Juniors? Guarda, prima di andare a Boca… mio padre fa un gran casino». Al termine dell’intervista poi, la fidanzata di Dybala ammette come la carriera continuerà in Europa.

Fonte: Tyc Sport