Perisic chiama l’Inter? Si vuole tornare sempre dove si è stati bene!

Nella mattinata, con l’edizione odierna di Tuttosport (vedi articolo), si è parlato del possibile ritorno all’Inter di Ivan Perisic. È proprio vero, allora, che si torna (o per lo meno si prova a tornare) dove si è stati bene.

VOLONTÀ − Questa mattina è stata la redazione di Tuttosport ha dare una notizia che sta facendo nelle ultime ore il giro del web. Ivan Perisic, complice anche la stagione del Tottenham che non ha mantenuto fede alle alte aspettative, starebbe pensando di tornare all’Inter. In stile Romelu Lukaku. Un anno dopo la partenza a parametro zero, il croato starebbe perciò manifestando la voglia di poter nuovamente a vestire la maglia nerazzurra. Prima si pensa alla propria carriera e poi, forse, tornano in mente tanti ricordi e con essi anche la volontà di tornare. O per lo meno provare a tornare dove si è stati bene.

BENESSERE − Un anno fa Romelu Lukaku, adesso Ivan Perisic. La storia potrebbe ripetersi. L’esterno sinistro croato avrebbe manifestato la volontà di tornare in nerazzurro. Dopo la deludente stagione del Tottenham in Premier League con conseguente mancanza della qualificazione in Champions League. Certo l’incastro non risulta semplice perché gli Spurs dovrebbero aprire a un prestito e ci si potrebbe pensare solo nel caso in cui parta Robin Gosens,. Perisic, dal canto suo, dovrebbe abbassare le pretese sull’ingaggio (al momento percepisce 6 milioni di euro netti a stagione). Ma a stupire è il fatto che, neanche un anno dopo, il giocatore stia già pensando di tornare laddove ha fatto la differenza. Perché è legittimo perseguire la crescita della propria carriera e chiedere rispetto per quanto dato sul campo, ma in fondo l’attaccamento che si crea con un club, con una famiglia, non si può cambiare. E chissà se anche non nella prossima stagione ma in quella successiva ci sarà chi si ritroverà al punto di partenza…