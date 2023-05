Inter, Buchanan interessa ancora: a sinistra rispunta…Perisic! – TS

TuttoSport sottolinea come l’Inter sia sempre attenta sul mercato. I nerazzurri continuano a seguire Tajon Buchanan per la fascia destra, mentre a sinistra potrebbe esserci il ritorno di Ivan Perisic

FASCE CALDE – Con Dumfries e Gosens sul mercato, l’Inter quest’estate tornerà sul mercato per rinforzare le corsie esterne. Per la destra rimane caldo il nome di Tajon Buchanan. L’Inter, che cerca un elemento più abile di Dumfries a creare la superiorità numerica, in lui ha visto le doti adatte per il gioco di Inzaghi. In Belgio hanno già parlato di accordo trovato intorno ai 15 milioni. A dire il vero l’operazione non è ancora a un livello così avanzato, ma di certo Buchanan è fra gli obiettivi principali per la destra. E a sinistra? Gosens ha sempre detto di voler rimanere e senza offerte congrue, l’Inter non lo venderà. Ma in caso di addio, attenzione un’operazione clamorosa: il ritorno di Perisic. Il croato ha mandato diversi messaggi, presentandosi a San Siro per Inter-Milan ed annunciando la presenza a Istanbul. avventura al Tottenham non è stata esaltante e la squadra non si è qualificata per le prossime coppe europee. L’Inter non è contraria a un ritorno in stile Lukaku ma, oltre all’eventuale uscita di Gosens, servirebbe anche un sacrificio economico di Perisic.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini