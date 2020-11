Per Lautaro Martinez non esiste gestione, Scaloni lo spreme col PerÃ¹

Per Lautaro Martinez non esiste gestione, Scaloni lo...

Per Lautaro Martinez non esiste gestione, Scaloni lo spreme col Perù

Lautaro Martinez con la maglia dell’Argentina è sempre protagonista. Anche troppo: il ct Scaloni tende a spremerlo fisicamente, senza nessuna gestione.

GESTIONE? – Lautaro Martinez nella notte ha trovato gol e vittoria con la sua Argentina contro il Perù. Qualche giorno fa ci chiedevamo se il ct Scaloni avrebbe in qualche modo gestito il suo attaccante, reduce ricordiamo da un piccolo intoppo fisico in Atalanta-Inter. La risposta è arrivata. Ed è un no secco.

RISCHIO STANCHEZZA – Dopo gli 83 minuti giocati col Paraguay, dove per sua stessa ammissione non si è sentito troppo a suo agio, col Perù ne ha giocati altri 89. Tutta la partita, sostanzialmente. Scaloni come noto punta forte su di lui, ed è ripagato dai numeri del Toro. Che è l’unica alternativa a Messi alla voce gol, o quasi. La sua gestione però prevede solo minuti di campo. A prescindere dalle condizioni se Lautaro è convocato gioca. Il più possibile, ovunque, ogni gara. Non il massimo per l’Inter che si troverà di nuovo un attaccante di ritorno col fiatone.