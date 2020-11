VIDEO – Lautaro Martinez, gol da attaccante vero in Perù-Argentina

Lautaro Martinez Bolivia-Argentina

Lautaro Martinez ha fissato lo 0-2 in Perù-Argentina, partita giocata questa notte a Lima (vedi articolo). Per l’attaccante dell’Inter si tratta del gol numero undici in ventuno presenze con la maglia della nazionale. Ecco il video della sua rete.

GOL DA 9 VERISSIMO – Lautaro Martinez ha permesso all’Argentina di vincere 0-2 in casa del Perù. L’attaccante dell’Inter, dopo i gol contro Real Madrid e Atalanta, segna per la terza partita nelle ultime quattro. Lo fa nel successo della Seleccion a Lima, nella quarta giornata delle qualificazioni per i Mondiali del 2022. Al 28′, sul punteggio di 0-1 per il gol di Nicolas Gonzalez, Leandro Paredes innesca il Toro con un grande assist centrale: il numero 22 (in nazionale) salta il portiere Pedro Gallese e, pur cadendo, riesce a toccare col sinistro in rete. Ottimo sia il movimento, per prendere in infilata la difesa peruviana, sia la coordinazione per calciare in precario equilibrio. La sua partita è durata quasi novanta minuti: all’89’ il commissario tecnico Lionel Scaloni l’ha tolto dal campo, inserendo al suo posto Alejandro Gomez. Di seguito il video con gli highlights di Perù-Argentina, compreso il gol di Lautaro Martinez, tratto dal canale ufficiale YouTube della CONMEBOL.