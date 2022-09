Onana torna titolare in Viktoria Plzen-Inter e di nuovo fornisce sicurezza

Viktoria Plzen-Inter ha visto il ritorno tra i pali di Onana. E la seconda prestazione del camerunese in maglia nerazzurra ha confermato le buone impressioni della prima col Bayern Monaco.

ALTERNANZA CONFERMATA – Eravamo rimasti a interrogarci sul futuro dell’alternanza nella porta dell’Inter. E la risposta è arrivata. Per il ritorno in Champions League Inzaghi ha cambiato ancora il suo portiere. Per la terza volta in tre gare di fila. Pur negando per Onana l’etichetta di “portiere di Champions”, il tecnico ha confermato il suo numero ventiquattro in porta contro il Viktoria Plzen dopo l’esordio col Bayern Monaco. E il camerunese ha risposto ancora presente.

PRESTAZIONE POSITIVA – Chiaramente i canoni della sfida sono stati molto differenti. In primo luogo, Onana non è stato nemmeno lontanamente stimolato ai livelli della partita coi bavaresi. Il suo contributo a difesa della porta è stato in effetti minimo. Da statistiche una sola parata. Ma quando chiamato in causa ha risposto presente. Dando per la seconda volta un’impressione positiva, di sicurezza. E confermando la sua qualità nell’impostare il gioco. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da WhoScored:

Onana non ha mai tremato, risultando sicuro nell’impostazione. Fornendo anche la soluzione verticale al gioco coi lanci lunghi, sia di destro che di sinistro. Una prova di normale amministrazione, ma solida. Una promettente conferma dopo l’esordio.