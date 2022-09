Pedullà: «Viktoria Plzen-Inter messa subito bene. Per giudizi definitivi…»

Alfredo Pedullà ha parlato della vittoria dell’Inter in Champions League in casa del Viktoria Plzen. Le dichiarazioni del giornalista.

VITTORIA – Queste le parole nel corso de L’Editoriale di Coppa su SportItalia da parte di Alfredo Pedullà sulla vittoria dell’Inter sul campo del Viktoria Plzen in Champions League. «L’antipasto Champions dell’Inter è un buon antipasto perché il Viktoria Plzen non era una squadra in grado di poter mettere in difficoltà l’Inter, ma quando giochi in Champions devi fare il tuo. L’Inter ha fatto quello che avrebbe dovuto e voluto fare con un gol per tempo: Dzeko e Dumfries. È una situazione che per l’Inter si è messa subito bene, anche perché poi la squadra nerazzurra è rimasta in superiorità numerica. Bene Acerbi all’esordio, bene la gestione. Per i giudizi definitivi vorremmo dire “ripassiamo”. Ripasseremo la prossima volta perché l’Inter deve crescere ancora di più. Avrà un impegno importante in campionato a Udine».