Onana si conferma regista anche con il Camerun: i numeri del 24 dell’Inter

Andre Onana ha esordito al Mondiale contro la Svizzera. Il suo Camerun è uscito sconfitto dal match per 1-0. Decisivo il gol di Breel Embolo al 48′. Ecco l’analisi della partita del camerunense

REGISTA – Parola che torna spesso quando bisogna commentare le prestazioni di André Onana. Il portiere camerunense si è confermato tale anche con la maglia della sua nazionale. La Heatmap di Onana pubblicata da Whoscored mostra come il portiere dell’Inter sia stato molto coinvolto anche nel possesso palla della squadra africana, con ben 61 tocchi di palla all’attivo.

La grafica mostra anche come il camerunense abbia abbandonato l’area di rigore per impostare. La percentuale dei passaggi riusciti del camerunense è pari al 73,6%, con ben 39 passaggi tentati. Da migliorare il dato sulle palle lunghe. Su 19 lanci tentati, solo 5 sono riusciti. Oltre ai numeri con i piedi, Onana conta due parate, di cui molto difficile su un colpo a botta sicura al 66′ di Vargas. Onana conta anche 1 respinta Esordio non dei migliori per il classe ’96 per via del risultato, ma il Camerun ha ancora due partite per poter migliorare la propria situazione e sperare nel passaggio del turno. Il prossimo impegno di Onana e compagni sarà contro la Serbia, lunedì prossimo. Tutto ancora aperto quindi per la nazionale camerunense.