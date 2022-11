Onana, niente MVP in Svizzera-Camerun: il premio va ad un altro portiere

Andre Onana si è reso protagonista di una buona partita contro la Svizzera, nonostante il suo Camerun sia uscito sconfitto dal match per 1-0. L’MVP, però, non è finito tra le mani del numero 24 nerazzurro

NON MVP – Andre Onana ha esordito con il suo Camerun nella Coppa del Mondo, trovando la sconfitta contro la Svizzera per 0-1. Il numero 24 nerazzurro è stato trafitto da Breel Embolo, che lo ha infilato al 48′. Nonostante questo, la partita dell’estremo difensore camerunense è stato positivo (qui la pagella della partita del camerunense), ma la buona prestazione non è bastata né per portare a casa i tre punti né per permettere ad Onana di vincere il premio di MVP, conquistato invece da Yann Sommer, estremo difensore svizzero.