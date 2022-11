Ceccarini: «Skriniar? Credo solo a Marotta, si è sbilanciato! Tempistiche»

L’Inter continua a lavorare sul rinnovo di Milan Skriniar (vedi articolo). La firma non è ancora arrivata nonostante l’ottimismo di Marotta. Ceccarini si fida del dirigente nerazzurro

FIDUCIA − Interpellato a TMW Radio sulla situazione Milan Skriniar, Niccolò Ceccarini ha dato piena fiducia all’AD dell’Inter: «Su Skriniar credo solo a Marotta. Se lui si dice ottimista allora deve succedere qualcosa di clamoroso finché non firmi. È vero che si diceva che avrebbe firmato prima dell’inizio del Mondiale, ora siamo quasi alla seconda giornata e nulla. La tempistica non la so dire ma se Marotta si è sbilanciato vuol dire che alla fine il rinnovo arriverà».