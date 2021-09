Nota tattica di Inter-Atalanta: Dimarco arma che cambia la fascia sinistra

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Atalanta parliamo di Dimarco al di là del rigore sbagliato.

INGRESSO CHE CAMBIA – Sì lo so, è difficile ignorare la profonda amarezza per il rigore sbagliato. Uno spartiacque per la prestazione di Federico Dimarco. Quella traversa lo ha fatto affondare, trascinato negli abissi dei voti negativi. Un peccato. Chiaramente per il risultato, ma anche perché fino a quel momento il suo ingresso era stato decisivo in positivo. Cambiando totalmente gli equilibri nella sua porzione di campo.

Dimarco è entrato in campo al minuto 57, rilevando Alessandro Bastoni. Un cambio coraggioso di Simone Inzaghi. Che nei minuti successivi è diventato persino un’intuizione geniale. Il numero 32 infatti ha permesso alla squadra di trovare nuove opzioni e nuovi spazi. Dando un contributo decisivo alla rimonta. Questa è la sua heatmap presa da WhoScored:

Schierato a sinistra, nominalmente come difensore. In realtà ha coperto tutto il campo, facendosi trovare in difesa, ma anche come interno e come esterno. A caccia di spazi insomma. Un ingresso che, come detto, ha aiutato moltissimo lo sviluppo della manovra dell’Inter. Questa è la mappa dei suoi tocchi sempre da WhoScored:

In totale sono 19, non molti ma preziosi. Spesso Dimarco tra movimento e giocata è riuscito a spezzare le linee dei bergamaschi, portando a creare nuovi pericoli. Peccato davvero per il rigore sbagliato, che ha compromesso il risultato e porterà a dimenticare tutto questo.