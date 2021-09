VIDEO – Shakhtar Donetsk, 4-1 a tre giorni dall’Inter: gli highlights e i gol

Lo Shakhtar Donetsk domenica alle ore 18.45 riceverà l’Inter a Kiev, nella seconda giornata del Gruppo D di Champions League. Gli ucraini ci arrivano con un netto 4-1 al Veres in campionato: ecco il video con gli highlights.

POKER NELL’AVVICINAMENTO – Lo Shakhtar Donetsk si presenta alla sfida contro l’Inter con quattro gol. La squadra di Roberto De Zerbi li ha rifilati al Veres, nella nona giornata del campionato ucraino. Ha aperto le marcature Roman Miroshnyk con un autogol al 22′, seguito otto minuti dopo dal pari di Gennadiy Pasich. È nella ripresa che gli arancioneri si prendono i tre punti: Teté segna il 2-1 al 55′, Marlos su rigore al 79′ mette il match in discesa e Lassina Traoré chiude i conti all’86’. Per lo Shakhtar Donetsk secondo posto in classifica con ventidue punti dopo nove giornate, a -3 dalla Dinamo Kiev. In Champions League, invece, ucraini ancora a quota zero come l’Inter avendo perso all’esordio contro lo Sheriff per 2-0. Ora l’impegno decisivo fra la formazione di De Zerbi e i nerazzurri, martedì alle ore 18.45 a Kiev nella seconda giornata del Gruppo D.

Video con gli highlights di Shakhtar Donetsk-Veres dal canale ufficiale YouTube dello Shakhtar Donetsk.