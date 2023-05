Nota tattica di Inter-Atalanta: Lautaro Martinez a tutto campo

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Atalanta parliamo della prestazione di Lautaro Martinez.



ULTERIORE MIGLIORAMENTO – Lautaro Martinez negli ultimi mesi ha elevato il suo rendimento, fino a diventare il trascinatore assoluto dell’Inter. Con l’Atalanta non solo ha confermato il suo straordinario momento di forma, ma ha fatto persino un passo in avanti. Con una prestazione di altissimo livello ben oltre i compiti dell’attaccante in senso classico. A tuttocampo.

PRESTAZIONE A TUTTOCAMPO – L’argentino è partito in coppia con Lukaku. Finalmente, verrebbe da dire. Il belga ha fatto da centro di gravità dell’attacco, giocando alto, ma facendosi sempre trovare pronto a scendere verso il centrocampo per difendere il pallone spalle alla porta e rigiocarlo. Lautaro si è mosso dietro di lui, praticamente a tutto campo. Ecco la sua heatmap presa da Whoscored:

Evidente come il numero 10 si sia fatto trovare un po’ ovunque. Leggendo i movimenti degli avversari, a seconda delle necessità. Per fare questo è servita in primo luogo la corsa. Il Toro, rimasto in campo tutti i 90 minuti, ha chiuso quinto dell’Inter per km percorsi, con un totale di 10,385. Un numero rilevante in generale, di singolare spessore per una punta. Una conferma della sua ottima condizione fisica. Ma oltre alla corsa c’è stata la qualità.

PRESENZA DI QUALITÀ – Guardiamo la mappa dei tocchi di Lautaro, sempre da Whoscored:

In totale sono 49, distribuiti un po’ ovunque dalla trequarti difensiva all’area avversaria. L’argentino come non mai è diventato un centrocampista aggiunto, vestendo di fatto i panni del rifinitore oltre che quelli del bomber. I passaggi sono 24, realizzati al 75%. Con 4 occasioni da gol (primo della partita), 3 passaggi chiave (primo della partita), una grande occasione creata e un assist. In più 4 tiri, di cui 2 in porta con un gol. Ma Martinez non si è fermati qui. 4 falli subiti, 4 dribbling e un dominio nei contrasti: 10 vinti su 13 a terra, uno vinto su uno aereo. Con anche 3 palloni recuperati. Una prestazione totale.