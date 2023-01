Nota tattica di Cremonese-Inter: Dzeko e Lautaro Martinez decisivi

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Cremonese-Inter parliamo della prestazione di Dzeko e Lautaro Martinez.



PROTAGONISTI SEMPRE – Ed eccoci di nuovo qui a parlare di loro, Dzeko e Lautaro Martinez. Praticamente le uniche due punte a disposizione di Simone Inzaghi. Gli uomini che più condizionano il rendimento dell’Inter in questo periodo. Contro l’Empoli a una prestazione negativa è corrisposta una sconfitta. Con la Cremonese invece hanno messo loro in prima persona la firma sui due gol che hanno deciso la partita.

GIOCO E TIRI – Il contributo di Dzeko e Lautaro contro la Cremonese parte dalla presenza nel gioco. I due non sono stati perfetti, ma hanno saputo dare costantemente sfogo all’azione offensiva. Arrivando anche diverse volte alla conclusione. Questa è la mappa dei tocchi del bosniaco presa da WhoScored:

In totale sono 33, con 17 passaggi realizzati al 93%. 10 in avanti, con un passaggio chiave e un assist. Da segnalare ben 9 tiri per Dzeko, di cui 3 in porta. Questa invece è la mappa dell’argentino sempre da WhoScored:

I suoi sono 38, con 25 passaggi realizzati al 76%, di cui 14 in avanti. In più 8 tiri, di cui 4 in porta di cui 2 hanno fruttato i gol. I due risultano anche i giocatori con maggiore verticalità nelle giocate (Dzeko) e con maggior rischio nella giocata (Lautaro Martinez). Oltre a essere i due ad aver subito la maggior pressione degli avversari. Una prova di lotta, tecnica e personalità. Con il merito specifico di aver creato in coppia i due gol decisivi.

AUTORI DEI GOL – L’apporto delle due punte, combinate, si vede in entrambe le azioni. La prima rete nasce da un corner. Dzeko colpisce al volo e costringe Marco Carnesecchi alla respinta. Lautaro Martinez è il più lesto ad arrivare sul pallone e segna a porta vuota. Un tiro a testa, un gol per l’Inter. La seconda rete invece riprende un’idea già vista nella Supercoppa Italiana contro il Milan. Dzeko si abbassa a giocare palla sulla trequarti, con i compagni a impegnare la difesa avversaria. Lautaro Martinez in particolare taglia in area alla sua destra, e viene servito dall’assist preciso del compagno. Tiro e 1-2. Assist per il 9, gol per il 10. Una partita decisa dalla coppia d’attacco.