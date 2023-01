Montolivo: «Inter, assenza Lukaku ha pesato. C’è però un altro problema»

Montolivo, durante la trasmissione Players Only su DAZN, ha parlato di Lukaku e di come la sua assenza abbia pesato per l’Inter. C’è però un altro problema, secondo l’ex centrocampista, che dà fastidio alla squadra di Inzaghi.



ASSENZA PESANTE − Riccardo Montolivo ha parlato delle difficoltà dell’Inter, individuandone come causa principale i problemi fisici di Romelu Lukaku: «La cosa che ha pesato di più all’Inter è stata l’assenza di Lukaku. Quest’anno, a differenza dello scorso, Simone Inzaghi ha trovato una soluzione per sopperire all’assenza di Marcelo Brozovic: ha ben impostato Hakan Calhanoglu in quel ruolo. Quindi dico Lukaku, perché lo hanno preso per fare la differenza ma è un problema continuo. Lui al momento è una seconda scelta».

PROBLEMA DRIBBLING − L’ex calciatore ha poi parlato di un altro grande problema che affligge i nerazzurri, ovvero l’assenza di un uomo in grado di andare in dribbling. Così Montolivo: «Un altro problema di questa squadra è che non ha giocatori in grado di saltare l’uomo come li hanno il Milan, il Napoli, la Lazio o la Roma. L’Inter chi è che ha con questa caratteristica? Federico Dimarco per esempio è diverso da Ivan Perisic: uno è più difensore e l’altro è più attaccante».