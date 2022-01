Nota tattica di Atalanta-Inter: Handanovic decisivo in porta e nel gioco

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Atalanta-Inter parliamo della prestazione di Samir Handanovic.

DECISIVO IN PORTA – Atalanta-Inter ha avuto la firma di Samir Handanovic. Lo sloveno è stato il migliore in campo, per il suo apporto in entrambe le fasi di gioco. In primo luogo c’è la statistica specifica del suo lavoro. Il numero uno di Inzaghi si è prodotto in sei parate. Di cui sicuramente una di alto livello, e un paio non semplici. Va sottolineato che i bergamaschi hanno prodotto sei conclusioni nello specchio della porta. Quindi il conto è semplice: Handanovic le ha parate tutti.

E NEL GIOCO – Per quanto già questo potrebbe bastare, Samir è andato oltre. Giocando forse la sua miglior partita di sempre in fase di possesso palla. Basta vedere il dato dei palloni toccati. In tutto sono 69, sesto della squadra, con 63 passaggi, quinto totale. Considerate che la sua media di passaggi a partita è di 29,7. Handanovic ha gestito da protagonista il pallone nella prima impostazione, sia palla a terra che con lanci lunghi. Il portiere è stato il migliore per giocate verticali e il terzo che ha rischiato di più la giocata sotto pressione. Insomma si è preso le responsabilità, giocando tanto e bene. Con personalità. Da capitano.