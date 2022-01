Atalanta-Inter, su Pasalic non c’è rigore. Massa non brilla: la moviola – CdS

Atalanta-Inter, secondo il Corriere dello Sport l’arbitro Massa non brilla anzi, tante difficoltà soprattutto nel primo tempo. Nessun rigore su Pasalic, di seguito la moviola.

LA MOVIOLA – Atalanta-Inter, tante difficoltà, soprattutto nel primo tempo, quando sia la rilevazione dei falli che quella disciplinare hanno avuto più di qualche ombra secondo il quotidiano romano. Rischia Perisic quando mette la mano sulla spalla di Pasalic. Massa fa giocare anche nella ripresa, con una spinta di Bastoni su Koopmeiners, giusto non dare rigore in entrambi i casi. Pestone su Muriel in mezzo a due giocatori. Freuler interviene su Barella, gli pesta la punta del piede e lo colpisce involontariamente al naso, era sia fallo sia giallo, non è arrivato alcun provvedimento: voto finale 6 per l’arbitro.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna