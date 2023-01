Napoli, lo stato di forma tra amichevoli e gare ufficiali: Inter avvisata

Riprende il campionato dopo la lunga pausa dovuta al Mondiale. Domani l’Inter affronta il Napoli a San Siro in un vero e proprio big match fondamentale per tenere vive le speranze di uno scudetto che, a oggi, somiglia più a un’impresa. Andiamo ad analizzare come la squadra di Luciano Spalletti arriva alla sfida.

AMICHEVOLI – Il Napoli si prepara a scendere in campo a San Siro domani contro l’Inter. Da una parte i partenopei cercheranno di dare un’ulteriore mazzata al campionato. Dall’altra i nerazzurri proveranno a gettare benzina sul fuoco della speranza di una rimonta scudetto che avrebbe del clamoroso. Ma come ci arriva la squadra di Luciano Spalletti alla sfida? Le amichevoli giocate durante la sosta non hanno sorriso al Napoli che ha sì messo a referto due vittorie (3-1 e 2-3) contro Crystal Palace e Antalyaspor, ma anche due sconfitte contro Villarreal prima (2-3) e Lilla poi (1-4).

STATO DI FORMA – Considerando solo le gare ufficiali giocate prima della sosta, però, il Napoli ha mostrato una grande forma fino all’ultimo. Nelle ultime cinque sono arrivate quattro vittorie in campionato e una sola sconfitta, indolore e in Champions League contro il Liverpool (2-0). A cadere invece sotto i colpi del Napoli sono state, dalla più recente alla più lontana, l’Udinese (3-2 in casa), l’Empoli (2-0 in casa), l’Atalanta (1-2 in trasferta) e il Sassuolo (4-0 in casa). Numeri che sicuramente preoccupano l’Inter. Simone Inzaghi è chiamato a preparare la partita perfetta.