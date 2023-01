Sommer, un altro club stringe per il suo arrivo! Inter, il futuro? – Sky

L’Inter è attiva sul mercato per monitorare alcuni giocatori a parametro zero che potrebbero occupare il ruolo di secondo portiere dal prossimo anno. Luca Marchetti da Sky Sport ha dato un importante aggiornamento su un obiettivo.

SFUMATO – L’Inter deve risolvere la questione portieri per la prossima stagione. Le scadenze di contratto impongono scelte. Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato della situazione nerazzurra, dicendo: «Possiamo confermare che il Bayern Monaco sta stringendo molto su Yann Sommer. L’Inter lo ha monitorato, ha avuto dei contatti con gli entourage per capire le cifre ma ancora nessuna mossa concreta. I tedeschi devono sostituire Manuel Neuer e possono prendere il portiere svizzero. La dirigenza nerazzurra deve fare scelte per la prossima stagione, come ha fatto il Milan. La concorrenza con il Bayern Monaco è difficile da superare».