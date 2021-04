Napoli-Inter chiuderà un weekend di Serie A che può già essere decisivo per la corsa al piazzamento nell’Europa che conta. La pressione sul big match può aumentare o essere alleviata in virtù degli altri risultati del pomeriggio. I premi UEFA hanno la priorità su tutto

OBIETTIVO COMUNE – Uno dei temi più discussi polemicamente nell’Italia del calcio è quello del calendario. Chi gioca prima, chi gioca dopo. Soprattutto nel finale di stagione, quando diventa l’alibi dei perdenti più che l’arma dei vincenti. In Serie A (vedi classifica) la situazione è tutt’altro che delineata nella cosiddetta zona UEFA, dove le distanze sono minime e più di una squadra importante rischia di scivolare dalla ricca qualificazione in Champions League a quella più modesta dell’Europa League. Anche l’Inter ha fretta di ufficializzare la sua posizione nell’Europa che conta (vedi focus). Il weekend in arrivo è un punto cruciale per tutte le protagoniste.

WEEKEND EUROPEO – Il posticipo serale della 31ª giornata mette di fronte Napoli e Inter, in casa azzurra. Trattandosi di uno scontro diretto nel pacchetto esclusivo di “Sky Sport”, non poteva essere altrimenti. Zero polemiche, dunque. Perché Napoli-Inter (ore 20.45) è senza dubbio la partita più importante del weekend di Serie A. E per entrambe le squadre diventa importantissimo giocare per ultime. Nella tarda mattinata, infatti, a Milano andrà in scena il lunch match Milan-Genoa (ore 12.30). Nel primo pomeriggio, invece, a Bergamo ci sarà l’anticipazione della finale di Coppa Italia, Atalanta-Juventus (ore 15.00). Senza dimenticare che la Lazio, avendo ancora una partita da recuperare, può tornare seriamente in corsa. Più della Roma formato europeo. Nel pomeriggio in programma anche Lazio-Benevento (ore 15.00), mentre dopo si giocherà Torino-Roma (ore 18.00). Poi mancheranno solo sette giornate (21 punti in palio).

CALCOLI OBBLIGATI – Conoscere i risultati di Milano e Bergamo può far cambiare l’approccio alla partita al Napoli di Gennaro Gattuso, che saprà se aggredire immediatamente il quarto posto o accontentarsi di avvicinarsi a una lunghezza e sfruttare il prossimo scontro diretto di chi è avanti per effettuare il sorpasso. Ma anche all’Inter di Antonio Conte, che per una volta rischia di doversi accontentare del punto in trasferta e riprendere la fuga definitiva nelle quattro partite successive (Spezia, Hellas Verona, Crotone e Sampdoria). Non credete agli allenatori quando dicono di non fare calcoli: la tranquillità di una prestazione sportiva dipende anche dal dover affrontare una partita superflua o come ultima spiaggia. Domenica toccherà a Milan e Juventus provare a mettere pressione all’Inter per il suo obiettivo, e anche all’Atalanta metterla al Napoli per il piazzamento Champions, poi spazio a Napoli-Inter… La calcolatrice UEFA è in azione.