Napoli-Inter, Zielinski può recuperare: in caso Mertens pronto a sostituirlo

Napoli-Inter, Gennaro Gattuso scioglie i primi dubbi in vista della sfida di domenica sera. Piotr Zielinski dovrebbe recuperare, in ogni caso pronto Dries Mertens dietro la punta.

UN RECUPERO – Napoli-Inter, Gennaro Gattuso in vista della sfida di domenica contro i nerazzurri dovrà fare a meno dell’infortunato Ospina e dello squalificato Lozano. Pochi dubbi di formazione, gli ultimi potrebbero essere sciolti già nella giornata di oggi. Piotr Zielinski, non al meglio negli ultimi giorni, dovrebbe recuperare e dunque essere a disposizione del mister. Il calciatore sta aumentando i carichi di lavoro e la risposta definitiva potrebbe arrivare tra oggi e domani. Il polacco, nel caso dovesse recuperare, occuperà il ruolo di trequartista dietro l’unica punta, cioè Victor Osimhen. Nel caso in cui non dovesse essere ancora a disposizione, Gattuso ha già avvisato Dries Mertens, che prenderebbe il suo posto.