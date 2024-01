Monza, stato di forma in vista dell’Inter: doppia trasferta di successo

Manca sempre meno alla sfida tra Inter e Monza, valevole per la ventesima giornata di Serie A (prima del girone di ritorno) e in programma domani sera all’U-Power Stadium. Andiamo ad analizzare come la squadra del tecnico Raffaele Palladino arriva alla sfida, con una doppia trasferta soddisfacente.

STATO DI FORMA – Inter e Monza si preparano ad affrontarsi in quella che è una sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A. Nelle ultime cinque gare la squadra di Raffaele Palladino ha avuto un buonissimo rendimento, partendo dalla vittoria – nella meno recente delle cinque partite prese in analisi – in casa per 1-0 contro il Genoa. Seguita, poi, da una doppia sconfitta: 3-0 a San Siro contro il Milan e lo 0-1 casalingo contro la Fiorentina. Dopo le quali sono seguite due trasferte dai risultati soddisfacenti: la prima, a Napoli, con uno 0-0 in casa dei campioni d’Italia in carica. La seconda a Frosinone, con una pittoresca vittoria per 2-3. Un risultato che sicuramente galvaniza il Monza anche in vista della visita domani in Brianza da parte dell’Inter.