Mkhitaryan pronto per il Napoli. Inter, nuovo dilemma a centrocampo?

Questo è uno dei tanti dubbi che riguarda la formazione dell’Inter in vista della partita contro il Napoli. Henrikh Mkhitaryan ha smaltito il piccolo problema di lombalgia riscontrato in amichevole, cosa farà ora Inzaghi a centrocampo?

DUBBI – Simone Inzaghi si trova davanti ad un bivio per il futuro nerazzurro. La formazione da scegliere per la partita contro il Napoli è un rebus, soprattutto per quel che riguarda il centrocampo. Rientrerà finalmente Marcelo Brozovic a pieno regime dopo mesi di infortuni ed è forse inevitabile il suo impiego dal primo minuto. Forse, perché negli ultimi tempi il tecnico piacentino ha trovato una soluzione all’assenza del croato: la coppia Hakan Calhanoglu-Henrikh Mkhitaryan. Il turco ha giocato da regista, l’armeno da mezzala di incursione e inserimento. I risultati sono stati ottimi, l’Inter ha recuperato punti dalle rivali e ha ripreso in mano un campionato che sembrava già concluso. Nella seconda parte di stagione cosa farà Inzaghi a centrocampo?

Mkhitaryan, ballottaggio importante

RIENTRO – Mkhitaryan è uscito al minuto 48 durante la sfida amichevole con il Sassuolo per un lieve problema di lombalgia. L’armeno sembra essersi ripreso, infatti proprio ieri si è allenato regolarmente facendo lavoro di scarico (vedi articolo). Inzaghi così si affaccia ad Inter-Napoli con tutta la rosa a disposizione, compresi i 4 centrocampisti che saranno in ballottaggio fino all’ultimo momento. Brozovic o Mkhitaryan, chi sarà il titolare del match? La regia del croato può essere sicuramente fondamentale per dare altre soluzioni oltre a Calhanoglu, ma anche l’armeno può essere utile per rompere gli equilibri. Questo dubbio non toccherà il tecnico piacentino soltanto per la partita del 4 gennaio, ma si riproporrà per ogni occasione. I prossimi allenamenti serviranno per capire la condizione dei calciatori ed eventualmente scegliere chi occuperà il centro del campo.