Fontana: «Inter, trend positivo e squadra forte! Lukaku grande ritorno ma…»

Fontana, Presidente della Regione Lombardia, analizza la situazione dell’Inter nell’anno appena trascorso. Poi parla del ritorno di Lukaku. Questo il pensiero dell’ospite di Sportitalia.

BILANCIO – Attilio Fontana parla del 2022 dell’Inter. Ospite negli studi di Sportitalia, il Presidente della Regione Lombardia afferma: «L’Inter ha continuato un trend positivo, che era iniziato l’anno prima con la vittoria del campionato. È una squadra forte, continua ad esserlo e ha saputo anche rinunciare a qualche campione mantenendo una certa qualità. I nerazzurri sono entrati nel novero delle 3-4 squadre che decidono fra di loro chi vincerà il campionato. Non ha vinto, però, il campionato che ha vinto il Milan. Romelu Lukaku (vedi focus) è stato grande ritorno. Bravissimo Giuseppe Marotta che è riuscito a fare un’operazione di grandissima intelligenza. Per ora, l’attaccante belga non ha dato quello che l’Inter si aspettava. Vedremo se, al rientro, la fase di preparazione gli abbia restituito la forma di due anni fa».