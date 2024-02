Mkhitaryan e Lukaku, Roma Inter tuffo nel passato in modo diverso

È partito l’avvicinamento a Roma-Inter, big match della ventiquattresima giornata in programma sabato 10 febbraio alle 18. Per due giocatori in particolare – Henrikh Mkhitaryan e Romelu Lukaku – si tratta di un vero e proprio tuffo nel passato. Ma con motivazioni diverse.

EX DI PARTITA – Roma-Inter non può di certo essere una sfida banale per due giocatori in particolare, uno per parte. Ovvero Henrikh Mkhitaryan e Romelu Lukaku. Due grandi ex, che sabato sera avranno in ogni caso motivazioni diverse. L’armeno è rimasto nella capitale per 3 stagioni (dal 2019 al 2022), lasciando i giallorossi a scadenza di contratto per accasarsi proprio all’Inter, tuttavia senza lasciare brutti ricordi ai suoi ex tifosi. Non si può dire lo stesso di Romelu Lukaku: dopo due stagioni in nerazzurro, il belga è scappato al Chelsea, per poi tornare la scorsa stagione a Milano. Un ritorno deludente, con anche l’indecente prestazione in finale di Champions League. Per poi scappare di nuovo, flirtando con la Juventus e finendo poi per dover ripiegare sulla Roma.

Mkhitaryan e Lukaku, in Roma-Inter differiscono anche gli obiettivi

DOPPIA CORSA – Adesso per Mkhitaryan e Lukaku, che si affronteranno sabato sera in campo, sono diversi anche gli obiettivi. Roma-Inter è infatti un viatico importantissimo per entrambe le squadre: i giallorossi per quanto riguarda la corsa alla Champions League, i nerazzurri per quanto riguarda la lotta scudetto contro la Juventus, dopo la vittoria nel big match di domenica. Un tuffo nel passato, con lo sguardo rivolto al futuro. Che per Mkhitaryan sarà in nerazzurro, dopo il prolungamento del contratto. Per Lukaku ancora non si sa.