Lautaro Martinez, Roma tra le poche a mancare all’appello: un obiettivo

Sono ben poche in questa stagione le squadre che ancora non sono cadute sotto i gol di Lautaro Martinez, capocannoniere attuale della Serie A con 19 reti. Una di queste è la Roma, con l’argentino che scalda il piede per sabato.

OBIETTIVO – Lautaro Martinez si è preso una giornata di pausa contro la Juventus – squadra alla quale aveva già segnato all’andata – e si prepara per la prossima sfida. Quella contro la Roma, una delle poche squadre che in questo campionato non hanno ancora preso gol dall’argentino. Dei 19 gol siglati fin qui in campionato, infatti, i giallorossi non figurano tra le vittime, considerando che l’1-0 di San Siro lo decise una rete di Marcus Thuram. L’obiettivo di Lautaro Martinez è quindi di andare in gol nella sfida di sabato dello stadio Olimpico, con un doppio obiettivo: il primo, quello personale, di proseguire nella sua corsa per il titolo di capocannoniere. Il secondo, quello di squadra, di dare un ulteriore strappo alla corsa scudetto con la Juventus.